В Україні станом на липень налічується 701 тисяча проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. З початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників.

У січні 2021 року в Україні було 344,6 тисячі проваджень про стягнення боргів за комуналку, у лютому 2022 року – 512,4 тисяч, у лютому 2023 року – 593,4 тисячі.

Станом на січень у реєстрі було 659,7 тисячі боргів за комуналку. За півроку їхня кількість зросла на 6,3% і досягла 701 тисячі 51 проваджень.

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області – понад 100 тисяч проваджень або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом Харківська та Донецька область – 94,8 тисяч та 79,7 тисяч відповідно.

36,9% усіх боргів становить несплата за опалення – 258,8 тисяч. На другому місці знаходяться борги за водопостачання – 18,6% або 130,2 тисячі, на третьому місці борги за світло – 67,9 тис. або 9,7%.

Крім того, 9,6% проваджень стосуються боргів українців за житлове обслуговування, 8,5% – за газопостачання, 1,1% – за вивезення відходів.

Від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників по комуналці. У 2024 році цей мораторій було скасовано. Наразі обмеження діє лише у випадку, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних (бойових) дій.