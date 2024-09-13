Від початку великої війни в Україну з російського полону вдалося звільнити 3569 українців.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

“Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених”, — пише він.

Лубінець зазначив, що в п’ятницю, 13 вересня, з російського полону повернули 49 українців, серед яких воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.

Також вдалося звільнити частину захисників Азовсталі. Додому повернули, зокрема начальника Маріупольського військового госпіталю, полковника медичної служби ЗСУ, Героя України Віктора Івчука.