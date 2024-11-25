Про це йдеться у повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
У період із 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року Місія задокументувала 376 випадків сексуального насильства в умовах конфлікту, що стосувалися 262 чоловіків, 104 жінок, десяти дівчат і двох хлопчиків.
“Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є порушенням міжнародного права прав людини, гуманітарного та кримінального права. Запобігання такого роду насильству та притягнення винних до відповідальності – спільна відповідальність, що ґрунтується на зобов’язаннях держав у сфері прав людини”, – наголошується у повідомленні.
В ООН планують в рамках ініціативи “16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства” посилити солідарність із тими, хто пережив сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом.
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