Місія ООН задокументувала 376 випадків сексуального насильства пов'язаних з війною Росії в Україні за період від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року. Примітно, що понад половина задокументованих випадків стосуються чоловіків – вони зазнавали катувань та насильства у полоні.

Про це йдеться у повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У період із 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року Місія задокументувала 376 випадків сексуального насильства в умовах конфлікту, що стосувалися 262 чоловіків, 104 жінок, десяти дівчат і двох хлопчиків.

“Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є порушенням міжнародного права прав людини, гуманітарного та кримінального права. Запобігання такого роду насильству та притягнення винних до відповідальності – спільна відповідальність, що ґрунтується на зобов’язаннях держав у сфері прав людини”, – наголошується у повідомленні.

В ООН планують в рамках ініціативи “16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства” посилити солідарність із тими, хто пережив сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом.