Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. Також зафіксовано 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, це з урахуванням, що в українській армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

“Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного”, — написав Зеленський.

Також він сказав, що за час від 24 лютого 2022 року Україні вдалося повернути з Росії 3935 полонених: 3767 воїнів та 168 цивільних.

“Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію”, — зазначив Президент.