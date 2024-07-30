Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, зі 119 постраждалих — 44 жінки, 65 чоловіків і 10 дітей (5 хлопчиків і 5 дівчаток).
Згідно зі статистикою:
- 13 осіб постраждали від сексуальної експлуатації;
- 8 — від трудової експлуатації;
- 7 — від втягнення у жебрацтво;
- 3 — від втягнення осіб у злочинну діяльність;
- 1 — продаж дітей;
- 17 — використання у збройних конфліктах;
- 70 — від інших видів.
Зазначається, що 72 людини постраждали від внутрішньої торгівлі, 45 — від торгівлі людьми в інших країнах і ще 2 — від інших видів.
Сьогодні, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН, Міністерство соціальної політики України нагадує, що постраждати від цього злочину може будь-хто, не дивлячись на вік, соціального статусу та рівня освіти.
Важливо відразу відрізняти ознаки торгівлі людьми:
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забрали паспорт або інші документи;
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позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;
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пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;
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погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;
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за допомогою фізичного чи психологічного насильства примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;
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примушували відпрацьовувати вигадані борги;
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працю людини використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;
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людина не мала можливості за власним бажанням кинути роботу;
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примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;
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попри волю людини примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність або використовували у збройному конфлікті та ін. схожі дії.
“Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо”, — зазначили у відомстві.
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