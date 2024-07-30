Цьогоріч 121 українець отримав статус особи, що постраждала від торгівлі людьми

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, зі 119 постраждалих 44 жінки, 65 чоловіків і 10 дітей (5 хлопчиків і 5 дівчаток).

Згідно зі статистикою:

  • 13 осіб постраждали від сексуальної експлуатації;
  • 8 від трудової експлуатації;
  • 7 від втягнення у жебрацтво;
  • 3 від втягнення осіб у злочинну діяльність;
  • 1 продаж дітей;
  • 17 використання у збройних конфліктах;
  • 70 від інших видів.

Зазначається, що 72 людини постраждали від внутрішньої торгівлі, 45 від торгівлі людьми в інших країнах і ще 2 від інших видів.

Сьогодні, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН, Міністерство соціальної політики України нагадує, що постраждати від цього злочину може будь-хто, не дивлячись на вік, соціального статусу та рівня освіти.

Важливо відразу відрізняти ознаки торгівлі людьми: 

  • забрали паспорт або інші документи;

  • позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;

  • пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;

  • погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;

  • за допомогою фізичного чи психологічного насильства примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;

  • примушували відпрацьовувати вигадані борги;

  • працю людини використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;

  • людина не мала можливості за власним бажанням кинути роботу;

  • примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;

  • попри волю людини примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність або використовували у збройному конфлікті та ін. схожі дії.

“Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо”, — зазначили у відомстві.