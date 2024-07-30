Статус постраждалого від торгівлі людьми з початку 2024 року встановлено 119 громадянам України.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, зі 119 постраждалих — 44 жінки, 65 чоловіків і 10 дітей (5 хлопчиків і 5 дівчаток).

Згідно зі статистикою:

13 осіб постраждали від сексуальної експлуатації;

8 — від трудової експлуатації;

від трудової експлуатації; 7 — від втягнення у жебрацтво;

від втягнення у жебрацтво; 3 — від втягнення осіб у злочинну діяльність;

від втягнення осіб у злочинну діяльність; 1 — продаж дітей;

продаж дітей; 17 — використання у збройних конфліктах;

використання у збройних конфліктах; 70 — від інших видів.

Зазначається, що 72 людини постраждали від внутрішньої торгівлі, 45 — від торгівлі людьми в інших країнах і ще 2 — від інших видів.

Сьогодні, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН, Міністерство соціальної політики України нагадує, що постраждати від цього злочину може будь-хто, не дивлячись на вік, соціального статусу та рівня освіти.

Важливо відразу відрізняти ознаки торгівлі людьми:

забрали паспорт або інші документи;

позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;

пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;

погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;

за допомогою фізичного чи психологічного насильства примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;

примушували відпрацьовувати вигадані борги;

працю людини використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;

людина не мала можливості за власним бажанням кинути роботу;

примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;

попри волю людини примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність або використовували у збройному конфлікті та ін. схожі дії.

“Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо”, — зазначили у відомстві.