Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
“Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.
Лубінець надіслав Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.
Так, омбудсмен пропонує запровадити спеціальну норму про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку.
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