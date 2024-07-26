Про це повідомляє пресслужба платформи відкритих даних Опендатабот.
Зазначається, кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла у 2 рази за перше півріччя 2024 року. Зараз 7 874 особи налічує Реєстр лудоманів.
У повідомленні йдеться, що 4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом.
Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб.
Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 людину.
Загалом за три роки існування переліку до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю, 94% з яких — за останні 1,5 роки.
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