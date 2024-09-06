Про це повідомляє Національний банк України.
За оцінками ООН, число українських мігрантів у світі досягло 6,739 млн осіб, тоді як місяць тому 6,58 млн осіб (тобто кількість зросла на 160 тисяч).
Де найбільше українських мігрантів
Найбільша кількість українських мігрантів зосереджена в Німеччині (1,1 млн), Польщі (976 тис.) та Чехії (361 тис.).
Країни, що приймають українських мігрантів, поступово посилюють вимоги до їхнього перебування:
- у Польщі створюють умови з переходу з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання, з липня 2024 року для більшості скасовано одноразову допомогу в 300 злотих на проживання та допомоги в розмірі 40 злотих на проживання та харчування в приватних будинках;
- у Чехії вводиться обмеження проживання в державному гуманітарному житлі не більше 150 днів, після чого діють стандартні умови оренди;
- у Німеччині найнижчий рівень зайнятості серед українців у ЄС через значні виплати під час навчанні, тому їх планують переглянути. Також жорсткіше регулюватимуть відмову від роботи.