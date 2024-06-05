Про це свідчить аналіз даних радіолокаційних супутників, які можуть виявляти навіть невеликі зміни у будовах, пише The New York Times.
При цьому близько 900 пошкоджених та зруйнованих будівель були об’єктами, захищеними Женевськими конвенціями, які встановлюють стандарти гуманного звернення під час війни.
До цього числа входять:
- 106 лікарень;
- 109 церков;
- 708 шкіл, коледжів та університетів.
Це консервативна оцінка, яка не включає дані щодо Західної України, наголошує NYT.
Найбільше від військових дій постраждали такі українські міста, як Маріуполь, Харків, Ірпінь, Рубіжне та Мар’їнка.
Водночас не всі постраждалі будинки можна віднести на рахунок російської армії. Як пише NYT, Збройні сили України також завдали серйозної шкоди будівлям, бомбардуючи передові російські позиції та атакуючи захоплені Росією території, зокрема Крим, Донецьку та Луганську області.
Не завжди можна точно встановити, яка зі сторін військового конфлікту відповідає за ту чи іншу зруйновану будівлю, зазначають журналісти NYT. Однак руйнувань на окупованих Росією українських територіях значно менше, ніж в решті України.
Підтверджені дані NYT виявилися нижчими за оцінку, яку наводив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У травні він заявив, що Росія зруйнувала чи пошкодила в країні 250 тисяч житлових будинків, близько 4 тисяч шкіл, понад 1 000 лікарень та багато інших цивільних об’єктів. За його словами, збитки від вторгнення російської армії вже склали $486 млрд.
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