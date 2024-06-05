Приблизно 21 тис. різних будівель в Україні були серйозно пошкоджені або повністю зруйновані від початку повномасштабного вторгнення росіян.

Про це свідчить аналіз даних радіолокаційних супутників, які можуть виявляти навіть невеликі зміни у будовах, пише The New York Times.

При цьому близько 900 пошкоджених та зруйнованих будівель були об’єктами, захищеними Женевськими конвенціями, які встановлюють стандарти гуманного звернення під час війни.

До цього числа входять:

106 лікарень;

109 церков;

708 шкіл, коледжів та університетів.

Це консервативна оцінка, яка не включає дані щодо Західної України, наголошує NYT.