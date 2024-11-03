Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 699 090 (+1 410) осіб,
- танків ‒ 9 182 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 523 (+36) од,
- артилерійських систем – 20 086 (+10) од,
- РСЗВ – 1244 од,
- засоби ППО / ‒ 994 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 187 (+70),
- крилаті ракети ‒ 2629 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 160 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 3584 (+1).
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