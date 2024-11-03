Знищена техніка ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 699 090 (+1 410) осіб,
  • танків ‒ 9 182 (+12) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 18 523 (+36) од,
  • артилерійських систем  – 20 086 (+10) од,
  • РСЗВ – 1244 од,
  • засоби ППО / ‒ 994 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 187 (+70),
  • крилаті ракети ‒ 2629 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 од,
  • підводні човни  – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 160 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3584 (+1).