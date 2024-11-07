Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
“1253 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 15 мільйонів гривень припинили прикордонники з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану. У жовтні припинено 38 таких спроб на загальну суму понад 530 тисяч гривень у національній та іноземній валюті”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у всіх випадках прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди, а про кожне правопорушення повідомили Нацполіцію для подальшого реагування.
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