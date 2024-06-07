Про це під час “Години уряду” у Верховній Раді повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

“Уряд, Міністерство енергетики й Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмежень потужності. Ми намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів. Починаючи із суботи буде введений новий порядок, у тестовому режимі, застосування графіків погодинних відключень, який буде давати вже доведені ліміти, наскільки треба буде розвантажитися в певній області, певним операторам системи розподілу”, — зазначив він.

Заступник міністра пояснив, що за такого порядку оператор системи розподілу має забезпечити введення черг відключення таким чином, щоб забезпечити виключно цей ліміт.