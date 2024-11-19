Відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, пошкодженої внаслідок масованої ракетної атаки росіян 8 липня, планується розпочати навесні 2025 року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ”.

За його словами, точні терміни виконання робіт з відновлення лікарні стануть відомі після розробки проєктної документації.

Заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов повідомив, що вже завершено технічне обстеження головного та хірургічного корпусів лікарні. Їх має оцінити служба замовника, оскільки сама лікарня не має можливостей для проведення технічної оцінки.

Ляшко також зазначив, що для токсикологічного та адміністративного корпусів “Охматдиту”, які є частиною культурної спадщини, розроблять проєкти консервації, термін якої становитиме п’ять років.