Загальна сума зібраних коштів для відновлення Охматдиту становить близько 1,6 млрд грн, і жодної копійки коштів з рахунків, на які відбувався збір, не витрачено.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Фейсбуці.

«Охматдит 2.0 точно буде кращим та сучаснішим, таким, що зможе врятувати ще більше дитячих життів. Хочемо ще раз подякувати кожній людині, бізнесу, уряду, організації, які відгукнулися та зробили свій внесок, а також розказати про суми зібраних коштів і куди вони надходили. Станом на сьогодні загальна сума зібраних коштів для відновлення Охматдиту становить близько 1,6 млрд гривень (з яких понад 400 млн надійде у вигляді медичного обладнання)», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що всі кошти, зібрані у вигляді пожертв, зберігаються на окремих рахунках, підпорядкованих різним установам. Зокрема, 326 млн гривень надійшло безпосередньо на рахунок лікарні НДСЛ Охматдит, в тому числі $1 млн – від уряду Литви, 379 млн гривень – на рахунок Благодійного фонду «Охматдит – здорове дитинство».

«Наразі тривають консультації щодо узгодження механізмів дотримання відкритих та прозорих процедур використання зібраних на цей рахунок коштів під наглядом Ради з відновлення, зокрема якнайшвидше виконання Фондом обіцянки про переведення коштів з рахунку Фонду на казначейський рахунок лікарні, аби поширити на них вимоги законодавства про публічні закупівлі», – уточнили у міністерстві.

У МОЗ додали, що понад 320 млн гривень було зібрано у межах спільного збору платформи United24 та Monobank.

«Ці кошти переказані напряму на рахунок НБУ, закріплений за МОЗ, і їхніми витратами надалі розпоряджатиметься міністерство та Комісія з розподілу коштів, до складу якої входять представники державного, громадського секторів та міжнародних організацій. Станом на зараз кошти не використовувались», – вказується в дописі.

Крім того, $11,2 млн виділив The Howard G. Buffett Foundation на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі Охматдиту. Вони надійдуть вже у вигляді медобладнання.

Ще 100 млн гривень виділив Кабінет Міністрів з коштів державного бюджету, додали у міністерстві.

«Наразі жодної копійки коштів з рахунків, на які відбувався збір, не витрачено», – наголошують у МОЗ.

Також повідомляється, що вже повністю сформована Рада з відновлення Охматдиту у складі 15 осіб – представників благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, учасників від громадськості, а також по одному представнику Міністерства охорони здоров’я України та Охматдиту.