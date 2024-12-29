Вранці у неділю, 29 грудня, у парламенті Грузії Міхеїл Кавелашвілі склав присягу як шостий президент країни. В той самий час Саломе Зурабішвілі, яка досі обіймала цю посаду, заявила, що покине президентський палац, але не піде з посади. Вона оголосила себе “єдиним легітимним президентом країни”.

Про це пише низка регіональних ЗМІ, зокрема “Эхо Кавказа”.

Зазначається, що інавгурація нового президента грузинського лідера пройшла без присутності іноземних дипломатів. За церемонією спостерігали лише члени правлячої партії “Грузинська мрія” та її засновник, проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі, який вважається фактичним лідером країни.

Парламент заборонив ЗМІ фотографувати та знімати подію, а інавгурацію дозволили показувати лише на моніторі, встановленому біля головної зали.

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Міхеїла Кавелашвілі назвала “глумом з демократії”.

Опозиційні партії підтвердили, що Зурабішвілі продовжать вважати законним президентом навіть після інавгурації Кавелашвілі.

Після спірної інавгурації щонайменше дві тисячі проєвропейських протестувальників зібралися в Тбілісі, щоб очікувати виступу нинішнього лідера країни Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, у Конгресі США на наступному тижні буде ініційовано законодавчий акт про невизнання уряду “Грузинської мрії”.