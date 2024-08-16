Угорщина спростила візовий режим для громадян Росії та Білорусі, що викликало занепокоєння у восьми країнах ЄС, які звернулися до Єврокомісії з відповідним листом. Серед підписантів — урядовці Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оприлюднив лист.

Міністри восьми країн ЄС висловили занепокоєння щодо рішення Угорщини пом’якшити візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

У листі до єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон вони зазначили, що Росія продовжує агресію проти України та активізує гібридні дії проти країн ЄС, включаючи саботаж і насильство на кордонах.

“Ми всі разом дійшли висновку на нещодавньому саміті НАТО, що ці дії становлять загрозу нашій безпеці. Тому ми із занепокоєнням стежимо за новинами щодо рішення Угорщини розширити свою систему національних карток для громадян Росії та Білорусі”, – пишуть міністри.

Представники країн Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії висловили занепокоєння щодо рішення Угорщини, яке вони вважають серйозним ризиком для безпеки всіх держав – членів ЄС.

Вони підкреслили важливість аналізу та подальших дій Угорщини для забезпечення безпеки регіону.