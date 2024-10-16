Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня в Німеччині, відкладено через ураган "Мілтон" у США і відбудеться у листопаді.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

Вона наголосила, що президент Джо Байден обговорить у телефонному режимі засідання “Рамштайн” з президентом Володимиром Зеленським.

“Обидва лідери також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яке відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для одержання перемоги в цьому конфлікті”, – заявила речниця Білого дому.

Після розмови президентів США та України в Білому домі повідомили, що засідання “Рамштайн” відбудеться у листопаді в онлайн-форматі. В рамках цих зусиль президент Байден планує провести віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, під час якої лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.