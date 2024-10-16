Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.
Вона наголосила, що президент Джо Байден обговорить у телефонному режимі засідання “Рамштайн” з президентом Володимиром Зеленським.
“Обидва лідери також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яке відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для одержання перемоги в цьому конфлікті”, – заявила речниця Білого дому.
Після розмови президентів США та України в Білому домі повідомили, що засідання “Рамштайн” відбудеться у листопаді в онлайн-форматі. В рамках цих зусиль президент Байден планує провести віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, під час якої лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.
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