Взимку під час холодів відключення електроенергії неминучі, навіть якщо всі плани з ремонту об'єктів генерації будуть виконані.

Про це повідомив колишній голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю “Економічній правді”.

За його словами, відключень світла може не бути лише за сценарієм, коли всю зиму буде плюс 5 або плюс 15 градусів і немає нових обстрілів енергетики з боку РФ.

“Але ми розуміємо, що він (сценарій — ред.) суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані”, — зазначив Кудрицький.

Він додав, що відключення світла опалювального сезону можуть початися з грудня, бо в листопаді може не бути холодної погоди.

“А саме холодна погода (взимку — ред.) буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання”, — заявив він.

У теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, Україна може обійтись без відключень, додав Кудрицький.