Про це повідомив колишній голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю “Економічній правді”.
За його словами, відключень світла може не бути лише за сценарієм, коли всю зиму буде плюс 5 або плюс 15 градусів і немає нових обстрілів енергетики з боку РФ.
“Але ми розуміємо, що він (сценарій — ред.) суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані”, — зазначив Кудрицький.
Він додав, що відключення світла опалювального сезону можуть початися з грудня, бо в листопаді може не бути холодної погоди.
“А саме холодна погода (взимку — ред.) буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання”, — заявив він.
У теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, Україна може обійтись без відключень, додав Кудрицький.
“А якщо буде якийсь холодний період, ну, наприклад мінус 10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит”, — підсумував він.
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