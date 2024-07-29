Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

“Заходи обмеження сьогодні будуть застосовуватись у період вечірнього максимуму споживання. З 18:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень”, — мовиться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії поступово знижується через те, що спадає спека. Так у неділю, 28 липня, станом на 11:00 споживання було нижче на 2,3%, ніж у той же час тиждень тому.

“29 липня, станом на 9:30 споживання нижче на 6%, ніж у цей же час 25 липня (попередній період без дії обмежень). Причина — зниження температури в окремих областях”, — зауважили у компанії.

Також там нагадали, що протягом двох минулих тижнів до роботи повернулися два блоки АЕС. Це додало потужності системі. Водночас енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.