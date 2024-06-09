Раніше було відомо, що відключення в неділю, 9 червня розпочнуться о 20:00 і триватимуть до 22:00. Станом на зараз відомо, що відключень не буде.

Про це повідомив Сергій Коваленко, Генеральний директор YASNO на сторінці в Facebook.

Відомо, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані по всій території України у неділю, 9 червня. Відключення розпочнуться о 20:00 і триватимуть до 22:00 для промислових і побутових споживачів.

Проте Сергій Коваленко проінформував, що на сьогодні графіки відміняються.

7 червня перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко оголосив, що з 8 червня в Україні буде введено новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії у тестовому режимі, який спрямований на скорочення тривалості обмежень.