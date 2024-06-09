Про це повідомив Сергій Коваленко, Генеральний директор YASNO на сторінці в Facebook.
Відомо, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані по всій території України у неділю, 9 червня. Відключення розпочнуться о 20:00 і триватимуть до 22:00 для промислових і побутових споживачів.
Проте Сергій Коваленко проінформував, що на сьогодні графіки відміняються.
7 червня перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко оголосив, що з 8 червня в Україні буде введено новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії у тестовому режимі, який спрямований на скорочення тривалості обмежень.
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