У понеділок, 9 вересня, відключення електроенергії в країні не заплановано. Разом з тим є необхідність заощаджувати світло у години пікових навантажень.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Згідно з інформацією від Укренерго субота має пройти без відключень електрики”, — йдеться у повідомленні.

У разі змін енергетики повідомлять про це. Українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00.

“Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо”, — зауважили в “Укренерго”.

Нагадаємо, протягом неділі, 8 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії також не заплановані.

Раніше ексголова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький закликав українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері — це знадобиться восени та взимку.