Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
“Згідно з інформацією від Укренерго субота має пройти без відключень електрики”, — йдеться у повідомленні.
У разі змін енергетики повідомлять про це. Українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00.
“Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо”, — зауважили в “Укренерго”.
Нагадаємо, протягом неділі, 8 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії також не заплановані.
Раніше ексголова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький закликав українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері — це знадобиться восени та взимку.
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