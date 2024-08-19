Про це повідомляє НЕК Укренерго.
“Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.
З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень”, — йдеться у повідомленні.
Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадуємо, що причина застосування графіків відключення світла – зростання споживання через спеку. Раніше повідомлялося, що у понеділок, 19 серпня, погода в Україні переважно без опадів, проте вдень дуже спекотно – від 29 до 37°.
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