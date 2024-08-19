

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

“Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень”, — йдеться у повідомленні.