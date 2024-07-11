Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“12 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби”, — йдеться у повідомленні.

З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин — три.

При цьому, за повідомлення ДТЕК, у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня.