Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“12 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби”, — йдеться у повідомленні.
З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин — три.
При цьому, за повідомлення ДТЕК, у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня.
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