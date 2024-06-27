Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в етері “КИЇВ24”.
Він зазначив, хорошою новиною є те, що ремонти й відновлення енергетики тривають.
“Я абсолютно певен, що в серпні стане відчутно краще ситуація. Восени стане дуже комфортно. Мені важко передбачити атаки на енергоінфраструктуру, але до того йде. Дуже важливо, що ситуація покращиться в останній декаді серпня”, — сказав Харченко.
Директор Центру дослідження енергетики наголосив, що за його підрахунками в кінці серпня обмеження будуть тривати 4-6 годин на добу.
“Приблизно останні 10 днів серпня. Я думаю, що обмеження будуть тривати 4-6 годин на добу, не більше”, — повідомив він.
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