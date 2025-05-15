У Києві планується відкриття музею авангарду, який займе історичну будівлю на вулиці Липській, що є пам’яткою архітектури місцевого значення. Про це повідомила Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації.

У листопаді 2024 року в столиці було засновано “Музей авангарду” як нову філію Музею історії міста Києва. Київрада ухвалила рішення про виділення вільного приміщення площею 676,1 м² для постійної експозиції музею за адресою вул. Липська, 16.

Ця будівля вже з 2017 року охороняється відповідно до укладеного охоронного договору № 3543. У рамках програми “Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025–2027 роки” заплановано фінансування для реставрації цієї архітектурної пам’ятки.

Експозиція музею вже налічує понад 145 творів, які були подаровані меценатами. У колекції представлені роботи таких видатних митців, як Анатоль Петрицький, Вадим Меллер, Олександра Екстер, Олександр Богомазов, а також сучасних художників, серед яких Олег Тістол, Марина Скугарєва та Віктор Сидоренко.

Серед унікальних експонатів колекції варто відзначити “Портрет Тараса Шевченка” Віктора Артемцева, який є першою відомою авангардною роботою на тему Кобзаря.