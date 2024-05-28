Навчальна місія для українських військових дозволила підготувати для участі в бойових діях 40 тисяч бійців ЗСУ.

І була «дуже успішною», цитує слова верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля Радіо Свобода

«Держава-член хоче продовжити навчання українських військових, я відкрию фінансування з європейського фонду миру. Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки марний. Солдат без підготовки – це просто вбивство людей без будь-якої підтримки в боях», – наголосив Боррель.

Він зауважив, що «навчання стає все складнішим, тому що це не класична війна, де потрібно знати ази».

«Ні, ця війна складна і вимагає радіоелектронної боротьби, і з мінами багато проблем. Тому все це треба тренувати. Підготовка солдата до участі у цій війні – це не тижні. Це довше. Тож всі країни-члени брали участь сьогодні. Сподіваюся, ми будемо готові збільшити кількість українців для тренування – це справа збереження життя. Відправити солдата на передову без спеціальної підготовки – це створити дуже жахливу ситуацію», – сказав Боррель.

Нагадаємо, підготовка і тренування українських військових є частиною більшості безпекових угод, які впродовж останніх місяців Україна укладає зі своїми партнерами.