Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

Прокурори разом зі слідчими та оперативними підрозділами Держбюро розслідувань і Держприкорднослужбою проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження для встановлення обставин справи.

«За фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України», – зазначила вона.

Письмове повідомлення про підозру народному депутату було надіслано до апарату ВРУ та інших відомих адрес, що зафіксовано в ЄРДР.