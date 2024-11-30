Прем'єр-міністр України заявив, що часткове відкриття повітряного простору в Україні наразі неможливе через безпекову ситуацію в країні.

Заяву прем’єр-міністра на Міжнародному транспортному форумі цитує Укрінформ.

“Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт”, — сказав Шмигаль.

За його словами, у результаті російських атак пошкоджень зазнали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

Крім того, прем’єр-міністр нагадав, що за останні три місяці Росія здійснила майже 60 атак на портову інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, серед постраждалих десятки людей.

“Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн – агропродукція”, — наголосив очільник уряду.