Відмова президента України знизити вік мобілізації може остаточно зруйнувати його стосунки з чинним президентом США Джо Байденом. Хоча суперечки між лідерами траплялися й раніше під час трирічної війни, цей конфлікт може стати переломним моментом у їхній взаємодії.

Про це пише The Telegraph.

В останні тижні офіційні особи США закликали Україну розширити мобілізацію, включивши до військової служби чоловіків віком від 18 років. Цей заклик було озвучено публічно держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі.

“Навіть із фінансуванням і боєприпасами, необхідні люди на передовій для боротьби з російською агресією. Молодь віком від 18 до 25 років має залучатися до бою”, — наголосив він.

Але коли в Держдепартаменті США заявили про готовність озброювати та навчати нові бригади — те, чого, на думку України, не зробили за три роки війни — Зеленський більше не витримав.

Як пише видання, український лідер відчув себе змушеним відповісти публічно, завдавши прощального удару, спрямованого безпосередньо пану Байдену, який залишається найвпливовішим лідером світу ще 42 дні.

“Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться тільки його і, можливо, Китаю”, – написав Зеленський у соцмережі.

Він заявив, що пріоритетом має бути постачання ракет і послаблення військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку.