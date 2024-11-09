Відносини України з Великою Британією “погіршилися” після того, як лейбористський уряд прийшов до влади в липні цього року. Українська сторона висловлює незадоволення через те, що Британія не надала нові поставки ракет Storm Shadow, які могли б бути використані для ударів по стратегічних цілях у РФ.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ще не відвідає Україну через чотири місяці після вступу на посаду. Водночас співрозмовник журналістів видання вважає, що поїздка Стармера буде марною, якщо він не візьме на себе зобов’язання поповнити українські запаси вкрай потрібних ракет далекої дії Storm Shadow.

“Немає сенсу приїжджати як турист”, — сказав один із високопоставлених осіб в адміністрації Володимира Зеленського.

Видання зауважує, що Україна все більше незадоволена Лондоном, оскільки російські війська просуваються на сході країни надшвидкими темпами з 2022 року, а офіційні особи США дійшли висновку, що лінії фронту більше не можна вважати статичними.

Водночас перемога Трампа на виборах у середу викликала занепокоєння щодо того, що США можуть призупинити або сповільнити військову допомогу Україні та змусити Київ домовитися про невигідний мир з Росією.

Нагадаємо, на думку Президента Чехії Петра Павела, новообраний президент США Дональд Трамп спробує завершити війні в Україні та домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак угода, ймовірно, буде означати втрату певних територій України.