Про це повідомила пресслужба “Дії”.

“Відновили реєстрацію ФОП на порталі Дія, щоб ви знову могли відкривати бізнес швидко, без відвідування держорганів та стосу зайвих паперів. Найшвидша у світі реєстрація бізнесу в Дії відбувається автоматично — жодних черг і корупції”, — йдеться у повідомленні.

Для реєстрації ФОП необхідно мати:

  • українське громадянство;
  • податковий номер (РНОКПП);
  • Дія.Підпис або інший кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як відкрити ФОП у Дії:

  1. Авторизуйтесь або зареєструйтесь на порталі Дія.
  2. У меню послуг оберіть “Створення бізнесу” → “Автоматична реєстрація ФОП” → “Подати заяву”.
  3. Заповніть онлайн-форму та підпишіть її електронним підписом.
  4. Заява буде автоматично надіслана до Єдиного державного реєстру для реєстрації ФОП.
  5. Статус заяви можна перевірити в особистому кабінеті громадянина.

Цей процес дозволяє українцям швидко й безкоштовно зареєструвати бізнес без зайвих труднощів. Після подачі заяви сповіщення про результат надходить на електронну пошту та в кабінет громадянина.

Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.