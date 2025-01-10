У застосунку "Дія" знову доступна послуга автоматичної реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП), що дозволяє відкрити бізнес всього за кілька хвилин.

Про це повідомила пресслужба “Дії”.

“Відновили реєстрацію ФОП на порталі Дія, щоб ви знову могли відкривати бізнес швидко, без відвідування держорганів та стосу зайвих паперів. Найшвидша у світі реєстрація бізнесу в Дії відбувається автоматично — жодних черг і корупції”, — йдеться у повідомленні.

Для реєстрації ФОП необхідно мати:

українське громадянство;

податковий номер (РНОКПП);

Дія.Підпис або інший кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як відкрити ФОП у Дії:

Авторизуйтесь або зареєструйтесь на порталі Дія. У меню послуг оберіть “Створення бізнесу” → “Автоматична реєстрація ФОП” → “Подати заяву”. Заповніть онлайн-форму та підпишіть її електронним підписом. Заява буде автоматично надіслана до Єдиного державного реєстру для реєстрації ФОП. Статус заяви можна перевірити в особистому кабінеті громадянина.

Цей процес дозволяє українцям швидко й безкоштовно зареєструвати бізнес без зайвих труднощів. Після подачі заяви сповіщення про результат надходить на електронну пошту та в кабінет громадянина.

Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.