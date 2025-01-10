Про це повідомила пресслужба “Дії”.
“Відновили реєстрацію ФОП на порталі Дія, щоб ви знову могли відкривати бізнес швидко, без відвідування держорганів та стосу зайвих паперів. Найшвидша у світі реєстрація бізнесу в Дії відбувається автоматично — жодних черг і корупції”, — йдеться у повідомленні.
Для реєстрації ФОП необхідно мати:
- українське громадянство;
- податковий номер (РНОКПП);
- Дія.Підпис або інший кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Як відкрити ФОП у Дії:
- Авторизуйтесь або зареєструйтесь на порталі Дія.
- У меню послуг оберіть “Створення бізнесу” → “Автоматична реєстрація ФОП” → “Подати заяву”.
- Заповніть онлайн-форму та підпишіть її електронним підписом.
- Заява буде автоматично надіслана до Єдиного державного реєстру для реєстрації ФОП.
- Статус заяви можна перевірити в особистому кабінеті громадянина.
Цей процес дозволяє українцям швидко й безкоштовно зареєструвати бізнес без зайвих труднощів. Після подачі заяви сповіщення про результат надходить на електронну пошту та в кабінет громадянина.
Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.
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