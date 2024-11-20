Україна може відновити авіарейси, але лише за умови наявності потужних систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

“Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, задіяні сьогодні в країні за призначенням. Тому коли ми матимемо достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогоднішній день, на жаль, це недоцільно”, – зазначив Кулеба.

Він пояснив, що від моменту ухвалення рішення про відновлення польотів до фактичного запуску рейсів у таких містах, як Львів чи Бориспіль, потрібно близько 45-50 днів. Однак ключовою умовою залишається безпека пасажирів.

“Можливість відкриття авіасполучення у 2025 році безпосередньо залежить від ситуації на фронті”, – підкреслив міністр.

Кулеба додав, що наразі відновлення авіарейсів в Україні є малоймовірним через високу загрозу атак. Він також наголосив, що розвиток протиповітряної оборони залишається пріоритетом, який дозволить говорити про відкриття аеропортів у майбутньому.