Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Проте, спільно з французькою федерацією InfraNum, що об’єднує понад 200 телеком-компаній, Михайло Федоров підписав меморандум для відновлення зв’язку.

“За даними Світового банку, на повну реконструкцію та відновлення електронних комунікацій в Україні треба буде щонайменше $4,67 мільярда протягом 10 років. Меморандум із французькою федерацією InfraNum, яка обʼєднує понад 200 телеком-компаній, передбачає €756 тисяч гранту.

За ці кошти запустимо пілотний проєкт і відновимо інтернет та звʼязок у прифронтових громадах, а перед цим — проведемо якісне дослідження і проаналізуємо збитки”, — написав Федоров у Facebook.