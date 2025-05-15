Об’єкт 221, відомий також як Алсу-2 або Нора, є однією з найбільших підземних споруд, що залишилися в Криму з часів Радянського Союзу. Сьогодні цей бункер вже не є покинутим, адже Росія активно займається його відновленням, прагнучи забезпечити собі стратегічну перевагу в можливих майбутніх конфліктах.

На даний момент ці об’єкти охороняються військовими, навколо них розміщена техніка, блокпости та озброєні патрулі. Для покращення контролю над територією частина лісу навколо була вирубана, що свідчить про серйозність намірів окупантів.

Відеоматеріали, що демонструють карти, фотографії, свідчення очевидців, супутникові знімки та дані розвідки, показують, як радянське минуле не лише зберігається, а й активно використовується для підготовки до нових агресій.

Це не музейна експозиція, а реальна військова інфраструктура, яка слугує інструментом окупаційної політики Росії в Криму. Відновлення таких об’єктів свідчить про наміри продовжувати військову активність у регіоні, що викликає занепокоєння серед міжнародної спільноти.