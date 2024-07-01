Про це повідомили у Державній митній службі.
Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.
Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.
“У зв’язку з врегулюванням польською стороною питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією, відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці”, — резюмували в ДМС.
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