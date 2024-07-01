Польща відновила пропуск українських вантажівок через пункти пропуску у зоні діяльності Львівської митниці.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.

Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.

“У зв’язку з врегулюванням польською стороною питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією, відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці”, — резюмували в ДМС.