Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.
Відновлення реєстру здійснило Державне підприємство “Національні інформаційні системи” (НАІС).
У Мін’юсті зазначили, що сервіси ЄДР та деякі онлайн-послуги у застосунку “Дія” повертатимуть до роботи поступово.
Наразі фахівці НАІС разом із Кібердепартаментом СБУ, Державною службою спеціального зв’язку та Кіберполіцією працюють над відновленням доступу до інших реєстрів, зокрема:
- Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- Єдиного реєстру боржників;
- Автоматизованої системи виконавчого провадження.
Також спеціалісти продовжують заходи з посилення захисту державних реєстрів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
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