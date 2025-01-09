Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) знову запрацював після масштабної кібератаки, здійсненої Росією 19 грудня.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Відновлення реєстру здійснило Державне підприємство “Національні інформаційні системи” (НАІС).

У Мін’юсті зазначили, що сервіси ЄДР та деякі онлайн-послуги у застосунку “Дія” повертатимуть до роботи поступово.

Наразі фахівці НАІС разом із Кібердепартаментом СБУ, Державною службою спеціального зв’язку та Кіберполіцією працюють над відновленням доступу до інших реєстрів, зокрема:

Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

Єдиного реєстру боржників;

Автоматизованої системи виконавчого провадження.

Також спеціалісти продовжують заходи з посилення захисту державних реєстрів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.