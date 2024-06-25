Олег Симороз виклав список осіб, що за наказом Тищенка напали на військового.

Про це Симороз інформує на своїй сторінці в Х.

Владислав Барабаш, народжений у 1992 році в Дніпровській області, відомий як координатор тітушок нардепа Тищенка в Дніпрі. Він також супроводжує Тищенка у поїздках по Україні, забезпечуючи його “силову підтримку”.

Барабаш співпрацює з Олексієм Мешковим, депутатом Київської обласної ради, який є засновником охоронної компанії ТОВ “Ронін Секюріті Груп”, що постачає тітушок для Тищенка. Мешков також брав участь у шоу Тищенка в кол-центрах.

Історія Мешкова включає обвинувачення у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, а також спроби притягнення до кримінальної відповідальності за приховування злочину.

“Вперше на очі правоохоронців Олексій Мешков попався, будучи 19-річним юнаком. У далекому 2007-му році Святошинський РВ ГУ МВС у Київській області намагався притягнути його до кримінальної відповідальності за статтею 396 – приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Прокурором було навіть затверджено обвинувальний висновок та кримінальну справу № 2007632364 направлено до суду”, – пише Симороз.

Також було згадано, що в липні 2019 року Мешков був обвинуваченим у Голосіївському районному суді Києва в межах кримінального провадження № 12019100000000747 за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, скоєне групою осіб).

Мешков своєї вини не заперечував, проте справу закрили через закінчення строків притягнення до відповідальності. Слідчий, який так довго розслідував справу, згодом був спійманий на хабарі.