Українська захисниця Катерина Поліщук, відома під позивним "Пташка", поділилася свідченнями про знущання, які вона пережила в російському полоні, а також опублікувала відповідні фотографії.

Про це Катерина Поліщук розповіла в своєму Instagram.

“Так я виглядала в полоні. Це був лише початок. Далі були допити, знущання, приниження, багато фото, де я роздягнена, одягнена, з усіх сторін, фото всіх шрамів, налаштування проти мене інших полонених, маніпуляції, інтервʼю”, – згадує українська захисниця.

Поліщук розповіла про наслідки російського полону, які вона пережила після обміну, зокрема про проблеми зі здоров’ям, посттравматичний стресовий розлад, депресію, соціофобію та ізоляцію.

“Через два роки після звільнення. Це 4 місяці. Мої брати та сестри знаходяться там вже більш як два роки. Їх щодня катують та морять голодом, знущаються і принижують, гвалтують і вбивають. Хіба щось варте більшої уваги, ніж життя людей, готових віддати життя за ваш спокій?” – написала Пташка.

Вона зазначила, що її родичі, які залишаються в полоні, зазнають жорстоких катувань і насильства, підкреслюючи важливість уваги до їхнього життя.