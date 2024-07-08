Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті МЗС Франції.
Отже “Новий народний фронт” усього отримав 182 місця у парламенті. У коаліції “Разом!” — 168 місць і у “Національного об’єднання” — 143 місця.
Загалом у французькому парламенті 577 місць. Відповідно, ті, що залишилися, розподілилися між кандидатами не з коаліцій, серед них також є окремі представники “правих” і “лівих” сил.
9 червня президент Франції Емманюель Макрон розпустив Національні збори — французький парламент.
Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе “Національне об’єднання” (RN) Марін Ле Пен набрало близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.
Після проведення другого туру 7 липня прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що йде у відставку, адже центристський табір, до якого він належить не отримав більшості.
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