У суботу, 8 червня, всі обленерго мають застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00

Про це повідомляє ДТЕК.

Раніше Укренерго повідомляло, що в усіх областях України сьогодні мають діяти графіки погодинних відключень з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів.

“За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 18:00 і до 24:00”, – інформує ДТЕК.

У Міненерго повідомили, що після планового ремонту до енергосистеми приєднано черговий блок АЕС потужністю 1000 МВт; до 16:00 обмеження споживачів не передбачаються.