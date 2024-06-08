Про це повідомляє ДТЕК.
Раніше Укренерго повідомляло, що в усіх областях України сьогодні мають діяти графіки погодинних відключень з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів.
“За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 18:00 і до 24:00”, – інформує ДТЕК.
У Міненерго повідомили, що після планового ремонту до енергосистеми приєднано черговий блок АЕС потужністю 1000 МВт; до 16:00 обмеження споживачів не передбачаються.
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