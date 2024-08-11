Президент США Джо Байден вирішив не брати участі в президентських виборах, щоб дозволити Демократичній партії зосередитися на запобіганні поверненню Дональда Трампа до влади.

Про це розповіли на CBS.

Байден зазначив, що опитування показали, що вибори могли б бути конкурентними, але його колеги-демократи вважали, що його участь зашкодить їм. Він висловив занепокоєння, що його присутність у перегонах стане основною темою обговорень і відволіканням.

Президент США зазначив, що під час своєї першої кампанії у 2020 році вважав себе президентом «перехідного періоду», але події розвивалися так швидко, що це не здійснилося.

«Хоча це велика честь бути президентом, я вважаю, що я зобов’язаний перед країною робити те, що є найважливішим, що ви можете зробити, а саме, що ми повинні, ми повинні, ми повинні перемогти Трампа», – підсумував він.

Він підкреслив, що основним питанням для нього є збереження демократії в країні.