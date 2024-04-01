Російські окупанти у перервах між масштабними обстрілами займається плануванням.

Також вони накопичують засоби ураження. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш сказав про це в ефірі телемарафону.

“Насправді Shahed – це досить недешева зброя і звісно, що ворог після своїх атак останніми днями аналізує в тому числі інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи та маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції”, – розповів Євлаш.

Але ворог не може проводити постійно масовані удари.

“Тому от саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу Shahed. Тому ми моніторимо разом із партнерами ситуацію 24 на 7”, – додав він.