Російські окупанти у перервах між масштабними обстрілами займається плануванням.
Також вони накопичують засоби ураження. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш сказав про це в ефірі телемарафону.
“Насправді Shahed – це досить недешева зброя і звісно, що ворог після своїх атак останніми днями аналізує в тому числі інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи та маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції”, – розповів Євлаш.
Але ворог не може проводити постійно масовані удари.
“Тому от саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу Shahed. Тому ми моніторимо разом із партнерами ситуацію 24 на 7”, – додав він.
“Російський флот накопичував крилаті ракети “Калібр”.
Ворог може використати їх для обстрілів України, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
У Росії вирішили використовувати крилаті ракети Х-101 замість “Калібрів”, бо вони ефективніші”.
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