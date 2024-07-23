Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень”, – йдеться у повідомленні.