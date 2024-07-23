Про це повідомила пресслужба Укренерго.
“Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень”, – йдеться у повідомленні.
В інші години обленерго застосовуватимуть дві черги одночасно.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.
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