Плетенчук зазначив, що російська «залежність» від Криму сприяла потопленню їх підводного човна. Незважаючи на численні атаки з боку України, військові РФ продовжують використовувати окупований Крим для ремонту своїх кораблів та підводних човнів.

Про це пише Арміяінформ.

Росіяни демонструють недовіру до фактів, що проявляється у їхній реакції на знищення військових об’єктів, зокрема кораблів у Чорному та Азовському морях, а також у Криму.

«Не звертаючи увагу на факти, росіяни чекають як мінімум другого разу, щоб пересвідчитися, що це є фактом. Минулого разу цей човен разом з ВДК «Мінськ» було критично пошкоджено в сухому доці зусиллями української авіації. Вони його перевели і все одно намагаються там ремонтувати», — сказав речник.

Українська сторона неодноразово попереджала про ризики використання Криму як ремонтної бази, оскільки цей регіон знаходиться під вогневим контролем.

Незважаючи на попередження та попередні втрати, росіяни продовжують намагатися ремонтувати пошкоджені кораблі, не звертаючи уваги на достовірну інформацію.