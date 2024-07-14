Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що 20-річний Томас Меттью Крукс є стрільцем, який вчинив замах на Дональда Трампа, як повідомили ЗМІ.

Про це пише ВВС.

Нападник, який відкрив вогонь по Трампа, був ідентифікований як місцевий житель з Бетел-Парку, Пенсільванія. Його мотив залишається невідомим, і правоохоронні органи закликають громадян, у кого є інформація, надати її для розслідування.

Для підтвердження особи нападника був проведений ДНК-аналіз, оскільки він не мав при собі жодних документів. Соцмережами почали поширюватися відео, де хлопець, який представляється Томасом Меттью Круксом, висловлює свою ненависть до Трампа, але офіційного підтвердження того, що це саме стрілець, поки немає.

13 липня ввечері в Батлері, штат Пенсільванія, під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа сталася стрілянина, в результаті якої він отримав поранення в верхній частині вуха.

Нападник вбив одного глядача та поранив ще двох, після чого був застрелений співробітником Секретної служби. ФБР розслідує цей інцидент як замах на вбивство, і попередньо ідентифікували одного стрільця, якого, за даними таблоїду New York Post, звуть 20-річний хлопець.

Напад на Трампа засудили різні політики, включаючи його суперника, президента США Джо Байдена.