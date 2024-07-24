В Україні з травня 2024 року діє новий закон, який вніс суттєві зміни у процеси військового обліку та мобілізації. Зокрема оновлено правила отримання відстрочки.

Не зможуть отримати відстрочку від мобілізації з 1 серпня 2024 року, відповідно до чинного закону № 3633-IX , наступні категорії:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);

особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи ;

; батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов’язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус “обмежено придатний” — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

За певних умов можна втратити право на відстрочку. Зокрема, вона підлягає анулюванню у таких випадках: