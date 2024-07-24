Не зможуть отримати відстрочку від мобілізації з 1 серпня 2024 року, відповідно до чинного закону №3633-IX, наступні категорії:
- студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
- студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;
- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);
- особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
- батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
- деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов’язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);
- особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
- особи, які мають статус “обмежено придатний” — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
- чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);
- неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).
За певних умов можна втратити право на відстрочку. Зокрема, вона підлягає анулюванню у таких випадках:
- закінчення строку її дії;
- завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування (у разі бронювання);
- завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань (у разі бронювання);
- позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом (у разі бронювання);
- ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації (у разі бронювання);
- звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації (у разі бронювання).