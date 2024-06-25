Про це повідомляє Укренерго.

Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше стало відомо, що з 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями. З доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області.