24-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде 6 вересня в Німеччині.

Про це розповіли “Радіо Свобода” у Військово-повітряних силах США в Європі.

“6 вересня 2024 року міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн», Німеччина”, – повідомили кореспондентам РС.

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний “Рамштайн” відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися вдев’ятнадцяте. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Двадцять перше засідання у форматі “Рамштайн” відбулось 26 квітня. 22-ге — онлайн 20 травня, а 23-тє — 13 червня.