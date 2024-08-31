Графік відключень вже сформований на неділю, 1 вересня.

Про це пише Укренерго.

Завтра, 1 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень.

17:00 – 22:00 – дві черги відключень.

22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

Що таке “черга відключень” розповіли в Yasno.