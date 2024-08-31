Про це пише Укренерго.
Завтра, 1 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
00:00 – 17:00 – одна черга відключень.
17:00 – 22:00 – дві черги відключень.
22:00 – 24:00 – одна черга відключень.
Що таке “черга відключень” розповіли в Yasno.
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