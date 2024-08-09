Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Російські війська сьогодні, 9 серпня, атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

О 12:45 голова Донецької облдержадміністрації повідомив, що відомо про 2 загиблих і 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.

Станом на 18:00 відомо про 14 загиблих та 43 поранених.

“Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне”, – наголосив Генпрокурор Андрій Костін.

Інформація оновлюється.